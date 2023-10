Parere obbligatorio del ministero sull’innovazione in ricerca e sviluppo di Enrico Holzmiller









Continua il dibattito in merito all’obbligatorietà, o meno, a carico dell’agenzia delle Entrate, di chiedere un preventivo parere tecnico al ministero delle Imprese e del Made in Italy, per i rilievi in tema di ricerca e sviluppo. Il riferimento al parere è contenuto nel Dm 27 maggio 2015, articolo 8, secondo il quale l’« Agenzia può richiedere al ministero di esprimere il proprio parere». Una disposizione simile è prevista dall’articolo 1, comma 207, legge 160/2019 con riguardo al “nuovo” credito...