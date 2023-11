Partecipazioni, per i francesi si apre la strada dei rimborsi di Antonio Longo e Albero Sandalo









Per effetto del Ddl di Bilancio per il 2024, anche i soggetti residenti in Paesi Ue e See, privi di stabile organizzazione italiana, potranno beneficiare del regime di esenzione parziale sulle plusvalenze realizzate derivanti dal trasferimento di partecipazioni qualificate in società italiane.

In concreto, tali soggetti dovranno dichiarare e versare l’imposta del 26% sul solo 5% del valore della plusvalenza realizzata, con aliquota effettiva dell’1,3%. Il trattamento risulterebbe così sostanzialmente...