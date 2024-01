Partite Iva, acconti a rate alla cassa per 2,5 miliardi

Dopo il rinvio, arriva il tempo delle scadenze. Quasi 3 milioni di professionisti, autonomi, ditte individuali in partita Iva saranno chiamati a versare il secondo acconto delle imposte 2023. Una partita non da poco se si pensa che gli effetti di cassa individuati dal decreto Anticipi (il Dl 145/2023 collegato con la manovra) erano stimati in 2,5 miliardi di euro.

La possibilità consentita proprio rispetto alla “solita” deadline del 30 novembre (che comunque ha riguardato la platea non oggetto della...