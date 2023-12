Partite Iva, dal concordato biennale 1,8 miliardi in due anni

Prosegue la marcia della riforma fiscale. Arriva in Parlamento il settimo decreto attuativo, quello dedicato ad accertamento e concordato preventivo biennale: esaminato in Consiglio dei ministri il 3 novembre, è approdato iil 13 dicembre alla Camera (atto del Governo n. 95), corredato dalla relazione tecnica che alza a 1,8 miliardi le stime di maggior gettito per il 2025-26 derivanti dal “patto” tra Fisco e contribuenti.

Sempre il 13 dicembre, la commissione Finanze del Senato ha approvato il parere...