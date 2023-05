Payback sui dispositivi medici, spazio alla detrazione Iva di Barbara Rossi e Marzia Manica









Il Dl 34/2023 (decreto Bollette) ha fornito i chiarimenti in materia di payback sui dispositivi medici tanto attesi dalle imprese che operano in Italia in tale settore.



Se fino alla pubblicazione di tale decreto tra gli operatori del settore aleggiava incertezza sui riflessi, in termini di Iva, dovuti alla dubbia natura giuridica dei versamenti che questi sono chiamati a effettuare a titolo di concorso ai piani di ripiano per il superamento dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici ...