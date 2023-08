Payroll giving, agevolate le donazioni agli Ets trattenute direttamente in busta paga di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Payroll giving: donazioni agevolate fiscalmente al terzo settore. Si tratta di una modalità di raccolta fondi espressamente ammessa dal ministero del Lavoro nelle linee guida per gli enti del terzo settore (Ets), in base alla quale le donazioni in denaro – dell’equivalente di una o più ore di lavoro – sono trattenute direttamente in busta paga dei lavoratori che, volontariamente, aderiscono alla campagna.

In sostanza, tale forma di fundraising si basa sul coinvolgimento del datore di lavoro/sostituto...