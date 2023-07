Per il consumatore finale il termine di rimborso per le accise è di 10 anni di Emanuele Mugnaini

Link utili Cgt secondo grado Lombardia, sentenza 2020/9/2023 Corte di Giustizia Tributaria









Il consumatore ha diritto ad agire contro il proprio fornitore per il rimborso dell’imposta indebitamente versata in via di rivalsa entro il termine di prescrizione decennale e, in via eccezionale, quando è impossibile o eccessivamente difficile agire nei confronti dello stesso, può rivolgersi direttamente all’amministrazione. Legittimazione che, non avendo natura surrogatoria, prescinde dal più breve termine eventualmente previsto. Così si è espressa la Cgt Lombardia con la sentenza 2020/9/2023 ...