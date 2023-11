Per le famiglie adempimenti allineati a quelli degli altri datori

Necessari il passaggio al centro per l’impiego e l’idoneità alloggiativa









Il decreto flussi ha previsto, per il triennio 2023-25, un ingresso totale di 28.500 lavoratori impiegabili nelle mansioni di domestici, badanti e baby sitter, oltre che nel settore socio-sanitario. Per ogni anno, quindi, saranno solo 9.500 i lavoratori stranieri che potranno essere assunti con le quote previste e la relativa domanda di assunzione potrà essere inviata, per le quote 2023, a partire dal 4 dicembre 2023.

Come riportato nella circolare interministeriale del 27 ottobre, l’assunzione è ...