Periodo d'imposta frazionato solo per convenzione di Andrea Ballancin









La Corte di cassazione, nell’ordinanza 25690/2023, ha escluso, nell’ipotesi di trasferimento intervenuto in corso d’anno, un’applicazione estensiva del criterio del frazionamento del periodo d’imposta, alle fattispecie in cui il testo convenzionale di riferimento non contempla espressamente tale metodo.

In particolare, il caso riguardava il trasferimento in Francia di un famoso calciatore avvenuto nel mese di luglio, che determinava un conflitto di residenza in relazione alla seconda metà dell’anno...