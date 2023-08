Più tempo per le mini sanzioni sui Pvc ricevuti entro fine marzo di Giuseppe Morina e Tonino Morina









Per i processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, la tregua fiscale “allunga” i termini per beneficiare della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. È infatti stabilito che per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (articolo 1, comma 179, della legge 197/2022).

Questo significa che per gli accertamenti...