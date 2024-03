Plastica addio, bonus fino a 10mila euro per le imprese

Tazze, bicchieri, contenitori per alimenti, posate, piatti e cannucce. Non più in plastica monouso, ma in materiali riutilizzabili, biodegradabili o compostabili. Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il ministero delle Imprese e il ministero dell’Economia, ha appena licenziato il decreto che dà attuazione al nuovo tax credit anti-plastica monouso, completando il percorso di una norma in vigore, teoricamente, dal 14 gennaio del 2022 (Dlgs n. 196/2021, che recepiva...

