Pmi e studi professionali, arriva la piattaforma Mitric-Gruppo 24 Ore









Una piattaforma modulare e cloud-based per supportare i consulenti, gli studi professionali e le piccole e medie imprese nella digitalizzazione dei processi di controllo. È “Workflow 24Ore” la soluzione frutto di un accordo tra Mitric Srl, controllata da Siav SpA - leader in Italia nel settore dell’Enterprise Content Management, quotata sul mercato Euronext Growth Milan – e Il Gruppo 24 Ore, che con i prodotti “24 ORE Professionale” è il punto di riferimento in Italia per professionisti, imprese e Pa.

L’ultima nata è una soluzione mobile first, intuitiva, e multilingue, ideale per la digitalizzazione e la semplificazione dei processi di controllo: dalle attività di audit alle ispezioni, dalla verifica dei protocolli Hse (salute, sicurezza e ambiente), al rispetto delle procedure collegate alle certificazioni, dalla raccolta delle segnalazioni di non conformità all’implementazione delle azioni correttive per migliorare i processi interni e garantire una maggiore efficienza. Un layout user friendly e il sistema di gestione online consentono la costruzione di check list di lavoro personalizzate, la pianificazione delle attività, l’assegnazione e l’esecuzione dei task all’interno dei gruppi di lavoro.

La marcia in più di “Workflow 24Ore” è nelle specifiche funzionalità che permettono all’organizzazione di lavorare in un unico ambiente gestendo singolarmente più progetti o clienti. L’app, scaricabile da qualsiasi store, è estremamente intuitiva e consente di tagliare i tempi e i costi della formazione.

Sottolinea il traguardo Luigi Bassani, Amministratore Delegato di Mitric Srl: «Questo importante accordo ha una valenza strategica per la nostra piattaforma. Dalla partnership ci aspettiamo molto sia in termini di visibilità che di riconoscibilità. Crediamo fortemente in “Workflow 24Ore” che per i clienti avrà rilevanti impatti in termini di efficienza operativa e i cui tratti distintivi sono la user experience, la modularità e la flessibilità».

Plaude al sodalizio Nicola Voltan, ad di Siav SpA: «Siamo entusiasti di questo importante accordo che ci legherà a un prestigioso e accreditato Gruppo con l’obiettivo di ottenere importanti risultati già dalla seconda parte dell’anno».

Per Eraldo Minella, direttore generale Area Servizi Professionali e Formazione del Gruppo 24 ORE, il nuovo servizio è la conferma di un percorso di sviluppo che punta ad offrire a imprese, professionisti e alla Pa servizi sempre innovativi. «Un obiettivo - spiega Minella - che continuiamo a perseguire anche grazie ad accordi con realtà leader del proprio settore come Mitric, ponendo sempre al centro delle nostre proposte operatività, concretezza e innovazione, in linea con la cifra del brand Sole 24 Ore».