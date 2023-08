Possibile ma non obbligatorio escludere un operatore dagli appalti pubblici per violazioni tributarie

La domanda

A una srl che lavora molto con appalti pubblici (opere stradali principalmente), sono state notificate diverse cartelle esattoriali per oltre 500mila euro, tutte derivanti da liquidazioni 36-bis. Di fatto omessi pagamenti di imposte dichiarate, purtroppo per gravi problemi di liquidità. Il problema è che la presenza di carichi definitivamente accertati oltre 1.500 euro impedisce le compensazioni e, oltre 35.000 euro invece, anche gli appalti pubblici. Ha presentato istanza di sospensione per alcune cartelle (che è stata accolta), mentre per altre ha chiesto la rateizzazione, che è stata accolta anch’essa senza tuttavia pagare neanche una rata, almeno da quello che risulta (trattasi di un’istanza di circa 3 mesi fa). Questi carichi sono da considerarsi definitivamente accertati, tali da pregiudicare la possibilità di compensare? Se si effettua una compensazione in F24, la stessa viene bloccata dal sistema Entratel? E inoltre, verranno considerati definitivi ai fini degli appalti pubblici?

C. M. - Caserta