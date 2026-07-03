22 luglio
Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
Versamento del prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento.
Sono tenuti all'adempimento gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, R.D. n. 773/1931 (Tulps).
Per gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, R.D. n. 773/1931 (Tulps), scade oggi il termine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la quarta rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 5157 - prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, Tulp (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).
Rateale
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DPR del 26-10-1972, n. 640 - Articolo 14 bis
RD del 18-06-1931, n. 773 - Articolo 110
DPR del 30-12-1999, n. 544 - Articolo 6
DL del 30-09-2003, n. 269 - Articolo 39
DL del 04-07-2006, n. 223 - Articolo 37
Min. Economia e Finanze, DM del 12-04-2007 - Articolo 1
Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.