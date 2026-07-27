28 agosto
Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
Versamento del prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento.
Sono tenuti all'adempimento gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS).
Termine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la terza rata del IV periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del PREU dovuto per il II periodo contabile (marzo-aprile).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 5158 - prelievo erariale unico ed interessi - IV periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).
DL del 30-09-2003, n. 269 - Articolo 39
DPR del 26-10-1972, n. 640 - Articolo 14 bis
RD del 18-06-1931, n. 773 - Articolo 110
DPR del 30-12-1999, n. 544 - Articolo 6
DL del 04-07-2006, n. 223 - Articolo 37
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
Min. Economia e Finanze, DM del 12-04-2007 - Articolo 1
Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.