30 giugno
Presentazione della dichiarazione Imu
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu.
Sono tenuti all'adempimento i proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili. L'obbligo dichiarativo Imu sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonchè nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune.
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu per le variazioni avvenute nel corso del 2025.
Consegna al Comune, a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno o mediante trasmissione in via telematica con posta certificata. È possibile, inoltre, inviare detta dichiarazione tramite i canali Entratel e Fisconline.
Dal 21 maggio 2024 dalla piattaforma Desktop Telematico, utilizzando le applicazioni «Entratel» e «File Internet», è possibile inviare e controllare le dichiarazioni Imu (Avviso Mef 20 maggio 2024).
Con il Dm Mef 24 aprile 2024, sono stati approvati due modelli dichiarativi relativi alla dichiarazione Imu/Impi; gli enti non commerciali (Enc) devono utilizzare il modello Imu/Enc approvato con il decreto Mef 4 maggio 2023.
In entrambi i nuovi modelli dichiarativi, è prevista un'apposita nuova sezione per l'esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi ex articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della Legge 160/2019.
Per la dichiarazione Imu Enc, vengono recepite le norme di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 71 della Legge 213/2023, relative all'esenzione degli immobili posseduti e impiegati dagli enti non commerciali e per la dichiarazione Imu/Impi, viene recepita la disciplina in materia di abitazione principale risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 209/2022.
Secondo la Cassazione (sentenza n. 26921/2025) non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu nel caso in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore.
Annuale
Min. Economia e Finanze, DM del 06-11-2025, n. 42072 - Articolo 1
DLgs del 18-12-1997, n. 472 - Articolo 13
DLgs del 30-12-1992, n. 504 - Articolo 14
DL del 08-04-2013, n. 35 - Articolo 10
DL del 10-10-2012, n. 174 - Articolo 9
DL del 02-03-2012, n. 16 - Articolo 4
DL del 06-12-2011, n. 201 - Articolo 13
DLgs del 14-03-2011, n. 23 - Articolo 9
DLgs del 30-12-1992, n. 504 - Articolo 10
Min. Economia e Finanze, DECR del 24-04-2024 - Articolo 1
Min. Economia e Finanze, DM del 06-09-2024 - Articolo 1
CAS, Civ., Sez. TRI, SEN del 07-10-2025, n. 26921 - Integrale