Presentazione della dichiarazione Imu

Sono tenuti all'adempimento i proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili. L'obbligo dichiarativo Imu sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonchè nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune.