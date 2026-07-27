25 agosto
Presentazione modelli Intrastat
Termine per la presentazione dei modelli Intrastat.
Sono tenuti all'adempimento gli operatori intracomunitari con obbligo mensile.
Termine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.
N.B. Con la Determinazione agenzia delle Dogane 4 febbraio 2026, n. 84415, è stata elevata la soglia per presentare il modello INTRA-2 bis con periodicità mensile.
Sono tenuti all’adempimento con periodicità mensile i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a 2.000.000 di euro. La soglia precedente era fissata a 350.000 euro.
La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026.
Inoltre, si ricorda che:
- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;
- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.
Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).
Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.
La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.
Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.
Mensile
DL del 23-01-1993, n. 16 - Articolo 6
Min. Finanze, DM del 21-10-1992 - Articolo 3
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 11
DPR del 07-01-1999, n. 10 - Articolo 1
Min. Finanze, DM del 21-10-1992 - Allegato 8
Agenzia Entrate, CIR del 17-02-2010, n. 5/E
Min. Economia e Finanze, DM del 22-02-2010 - Articolo 1
Agenzia Entrate, CIR del 18-03-2010, n. 14/E
Agenzia Entrate, RIS del 01-06-2010, n. 48/E
Agenzia Entrate, CIR del 21-06-2010, n. 36/E
Agenzia Entrate, CIR del 06-08-2010, n. 43/E
Agenzia Dogane, COMS del 16-03-2017, prot n. 32831/RU
L’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.
La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall'invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l'elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.
Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.