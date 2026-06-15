30 giugno
Presentazione del Modello redditi PF
Termine per la presentazione del Modello redditi PF.
Sono tenuti all'adempimento i contribuenti non obbligati all'invio telematico.
Per i contribuenti non obbligati all'invio telematico, scade oggi il termine ultimo per la presentazione, in modalità cartacea presso Uffici postali, della dichiarazione dei Redditi.
Possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare tale dichiarazione;
- pur potendo presentare il modello 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del mod. Redditi (RM, RT, RW);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Annuale
DPR del 22-07-1998, n. 322 - Articolo 2
DPR del 22-07-1998, n. 322 - Articolo 3
DPR del 14-10-1999, n. 542 - Articolo 1
DPR del 07-12-2001, n. 435 - Articolo 2
DPR del 07-12-2001, n. 435 - Articolo 3
DL del 04-07-2006, n. 223 - Articolo 37
L del 24-12-2007, n. 244 - Articolo 1.209
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 1
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 3
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 4
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 5