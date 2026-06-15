30 giugno

Presentazione del Modello redditi PF

Termine per la presentazione del Modello redditi PF.

Sono tenuti all'adempimento i contribuenti non obbligati all'invio telematico.

Per i contribuenti non obbligati all'invio telematico, scade oggi il termine ultimo per la presentazione, in modalità cartacea presso Uffici postali, della dichiarazione dei Redditi.

Possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare tale dichiarazione;

- pur potendo presentare il modello 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del mod. Redditi (RM, RT, RW);

- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Annuale

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