Prestiti aziendali con ricalcolo a vantaggio dei lavoratori

Rispondendo a uno specifico quesito ieri durante Telefisco 2024 l’agenzia delle Entrate precisa che la quantificazione del fringe benefit-prestito da imputare a reddito nel 2023 per i dipendenti che ne usufruiscono deve essere fatta secondo le «nuove modalità» introdotte in sede di conversione dal Dl n. 145 del 2023 (entrato in vigore il 17 dicembre 2023) anche per gli interessi che nel corso dell’anno sono già stati già tassati in modo diverso. In tale caso il datore di lavoro dovrà quindi procedere...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi