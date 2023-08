Processo tributario, chi vince paga le spese in oltre il 50% dei casi di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste









Troppo bello per essere vero: obbligare il Fisco a rimborsare le spese legali tutte le volte che il contribuente vince una causa. E infatti questa proposta non è stata approvata dalla Camera, durante il primo giro di emendamenti al disegno di legge delega per la riforma fiscale (venerdì scorso Montecitorio ha dato l’ok definitivo dopo le modifiche votate al Senato).

La proposta – firmata da quattro deputati di Forza Italia: De Palma, Rubano, D’Attis e Caroppo – era forse troppo estrema nel suo automatismo...