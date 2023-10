Professionisti e gestione degli aiuti fiscali: il doppio test dei decreti attuativi di Carmine Fotina









Per i decreti legislativi che dovranno attuare la delega per la riforma degli incentivi si apre un percorso non semplice. Innanzitutto per l’intreccio di amministrazioni in campo: i Dlgs andranno adottati, entro 24 mesi, su proposta del ministero delle Imprese e del made in Italy di concerto con altri nove ministeri che possono aumentare se ci sono in ballo competenze specifiche.

Serve l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e ovviamente il parere delle commissioni parlamentari competenti prima...