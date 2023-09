Proporzionalità a parametri certi nelle sanzioni fiscali della delega di Paolo Mandarino e Alessandro Saini









La delega fiscale (legge 111/2023) si propone, tra le altre, la riforma del sistema sanzionatorio delle imposte sui redditi, dell’Iva e degli altri tributi. Con riferimento alle sanzioni amministrative (articolo 20, comma 1, lettera c) un cenno avrebbe meritato (così come previsto nel disegno di legge delega della scorsa legislatura, A.S. 2651, articolo 1, comma 1, lettera f, e riallegato all’ultimo Ddl) il riordino sistematico delle violazioni formali e di quelle meramente formali, queste ultime...