20 luglio
Proroga per i versamenti redditi 2026 per i soggetti Isa
I contribuenti Isa e forfetari, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dai modelli redditi, Irap ed Iva entro il 30 giugno 2026, possono adempiere, senza maggiorazione, entro oggi.
Sono tenuti all'adempimento i soggetti Isa (tra i beneficiari della proroga sono compresi anche i contribuenti forfetari).
I contribuenti Isa e forfetari, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dai modelli redditi, Irap ed Iva (in caso di scelta per il versamento alla scadenza prevista per i modelli Redditi) entro il 30 giugno 2026, possono adempiere, senza maggiorazione, entro oggi (o entro il 20 agosto 2026 con l'applicazione della maggiorazione dello 0,80%). La proroga dei termini include anche l'imposta sostitutiva del maggior reddito concordato.
Pertanto, scade oggi il termine per il versamento per i soggetti Isa e forfetari:
- delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle persone fisiche e società di persone periodo d’imposta 2025 (saldo 2025 e I rata acconto 2026);
- delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei soggetti Ires (saldo 2025 e I rata acconto 2026);
- del diritto camerale annuale;
- delle imposte sostitutive (cedolare secca, Ivie, Ivafe, ecc.);
- del saldo 2025 e della prima rata di acconto 2026 dei contributi Ivs artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale;
- del saldo 2025 e della prima rata di acconto previdenziale 2026 da parte dei professionisti iscritti alla gestione separata Inps.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
DLgs del 05-08-2024, n. 108 - Articolo 4
DLgs del 12-02-2024, n. 13 - Articolo 37
DLgs del 12-06-2025, n. 81 - Articolo 1