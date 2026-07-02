La normativa prevede l’assoggettamento a imposizione anche dei proventi derivanti da attività illecite se c’è la disponibilità giuridica dei beni; la Corte di cassazione con l’ordinanza 21220, del 22 giugno 2026, ha rigettato il ricorso di un contribuente nei confronti delle Entrate. La controversia origina da due avvisi di accertamento, notificati dall’Agenzia, adottati all’esito di una procedura di accertamento nella quale l’Amministrazione ha valorizzato elementi emersi in sede penale, con riferimento...
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