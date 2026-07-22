31 luglio
Provvigioni agenti e rappresentanti
Per le case mandanti scade oggi il termine per Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti di commercio.
Case mandanti (aziende industriali, commerciali e artigianali) che intrattengono rapporti con agenti e rappresentanti di commercio.
Per le case mandanti (aziende industriali, commerciali e artigianali) che intrattengono rapporti con agenti e rappresentanti di commercio, scade oggi il termine per l'invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti di commercio delle provvigioni del trimestre precedente.
Trimestrale