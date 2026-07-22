31 luglio

Provvigioni agenti e rappresentanti

Per le case mandanti scade oggi il termine per Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti di commercio.

Case mandanti (aziende industriali, commerciali e artigianali) che intrattengono rapporti con agenti e rappresentanti di commercio.

Per le case mandanti (aziende industriali, commerciali e artigianali) che intrattengono rapporti con agenti e rappresentanti di commercio, scade oggi il termine per l'invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti di commercio delle provvigioni del trimestre precedente.

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