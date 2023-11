Reati tributari, rafforzate le vie d’uscita per chi paga di Giovanni Maccagnani

Gli articoli in questa pagina affrontano alcuni dei temi trattati nella sessione di Master Telefisco del 22 novembre.

Il tema delle cause di esclusione della punibilità e delle circostanze attenuanti in materia penale tributaria si radica in un “classico” terreno di scontro tra due visioni di politica criminale, che si fronteggiano a partire dalla legge 516/82. Da un lato, la visione di chi sente prioritaria la necessità di combattere l’evasione fiscale, garantendo l’effettività della condanna (e ...