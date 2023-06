Reati tributari, il sequestro prevale sul fallimento di Giovanni Negri









L’avvio della procedura fallimentare non impedisce il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari di beni attratti alla massa fallimentare. Questa la conclusione raggiunta dalle Sezioni unite penali della Cassazione, per ora, in attesa delle motivazioni, cristalizzata in un’informazione provvisoria depositata ieri. Al centro della questione, lungamente dibattuta dalle sezioni semplici, c’è il contrasto fra le misure cautelari patrimoniali e la sottoposizione...