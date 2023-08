Recuperi da indagini bancarie, il Fisco deve tener conto dei costi connessi ai ricavi occulti di Silvio Rivetti

Link utili Cassazione, sentenza 18231/2023 Sezione Tributaria

Il recupero di maggiori imponibili per mezzo dei meccanismi presuntivi fondati su indagini bancarie non può non tenere conto anche dei maggiori costi, necessari per produrre i ricavi non dichiarati; dovendo incidere la maggiore tassazione sulla sola ricchezza effettivamente esistente, al netto delle spese correlate. In questi termini si esprime la sentenza 18231/2023 della Cassazione.



Riprendendo i fondamentali – e per certi versi rivoluzionari - insegnamenti della Corte costituzionale 10 del 31 ...