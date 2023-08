Reddito agrario inesistente se con l’alluvione si perde il 30% della produzione di Albino Leonardi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Gli eventi naturali dannosi hanno avuto ripercussioni pesantissime sulle produzioni agricole. Ettari ed ettari di raccolto danneggiato, e in qualche caso distrutto, che hanno reso di attualità il tema delle agevolazioni fiscali previste per circostanze di questo tipo. Ciò in quanto l’apparato normativo ha previsto per le attività agricole una tassazione del reddito su criteri medio-ordinari quale regola generale, per cui la scelta di tassare “l’attitudine a produrre”, anziché la produzione effettiva...