Reddito d’impresa, maneggiare con cura di Marco Mobili e Salvatore Padula









Un nuovo incentivo per le assunzioni; l’addio all’Ace, l’aiuto per la crescita economica che agevola la patrimonializzazione delle imprese; il rinvio dell’Ires a due aliquote per favorire investimenti e occupazione; l’attesa per gli impegni e le promesse della delega fiscale (dal superamento dell’Irap alla semplificazione delle regole sul riallineamento di valori fiscali e contabili sino al riordino dei regimi su utilizzo delle perdite e deducibilità degli interessi passivi). A voler tentare una ...