30 giugno
Regime forfettario, versamento imposte
Versamento imposte.
Sono tenuti all'adempimento coloro che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014.
Per coloro che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014 (regime forfettario agevolato), scade oggi il termine per il versamento del saldo 2025 e primo acconto 2026.
Codici tributo: 1790 - imposta sostitutiva Acconto prima rata; 1792 - imposta sostitutiva Saldo.
Annuale
Sanzioni amministrative:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.