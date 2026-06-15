30 giugno

Regime forfettario, versamento imposte

Versamento imposte.

Sono tenuti all'adempimento coloro che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014.

Per coloro che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014 (regime forfettario agevolato), scade oggi il termine per il versamento del saldo 2025 e primo acconto 2026.

Codici tributo: 1790 - imposta sostitutiva Acconto prima rata; 1792 - imposta sostitutiva Saldo.

Annuale

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.

PER SAPERNE DI PIÙ
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