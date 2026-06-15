30 giugno
Registrazione dei corrispettivi
Termine per la registrazione dei corrispettivi.
Sono tenuti all'adempimento i commercianti al minuto e i soggetti assimilati.
Termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese precedente, da parte dei soggetti con volume d'affari superiore a euro 500.000 euro il cui obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dall'1.7.2019.
Con la consulenza giuridica 3/E del 14 febbraio 2022, l'agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni relativamente alla gestione dei dati dei corrispettivi telematici che, dal 1° gennaio 2022, vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente utilizzando il nuovo tracciato dati 7.0.
Mensile
Min. Finanze, RIS del 22-09-1976, prot n. 363527
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 6
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 8
DPR del 07-12-2001, n. 435 - Articolo 1
DPR del 09-12-1996, n. 695 - Articolo 6
DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 24