31 agosto
Registrazione dei corrispettivi
Termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese precedente.
Sono tenuti all'adempimento i commercianti al minuto e i soggetti assimilati
Termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese precedente, da parte dei soggetti con volume d'affari superiore a euro 500.000 euro il cui obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dall'1 luglio 2019.
Con la consulenza giuridica 3/E del 14 febbraio 2022, l'agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni relativamente alla gestione dei dati dei corrispettivi telematici che, dal 1° gennaio 2022, vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente utilizzando il nuovo tracciato dati 7.0.
Registro dei corrispettivi.
La registrazione va effettuata entro il primo giorno non festivo successivo all'effettuazione della cessione di beni.
Mensile
Min. Finanze, RIS del 22-09-1976, prot n. 363527
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 6
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 8
DPR del 07-12-2001, n. 435 - Articolo 1
DPR del 09-12-1996, n. 695 - Articolo 6
DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 24