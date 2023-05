Registro degli organismi di mediazione civile e commerciale, revocata la circolare sui nuovi requisiti

Il ministero della Giustizia accoglie la richiesta dei commercialisti e revoca la circolare del 5 aprile che richiedeva il possesso dei nuovi requisiti entro il 30 aprile per il mantenimento dell’iscrizione









Il ministero della Giustizia revoca la circolare del 5 aprile sui requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale. La richiesta era stata avanzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti a seguito delle numerose segnalazioni da parte di organismi di mediazione e di enti di formazione istituiti dai commercialisti che hanno evidenziato come la circolare – a causa dell’oggettiva impossibilità di adeguarsi alle prescrizioni in essa contenute...