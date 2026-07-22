Nell’ambito del decreto omnibus, che costituisce il quarto decreto correttivo in relazione agli interventi effettuati in ambito della legge delega di riforma del sistema fiscale e che è stato incardinato alla Camera dei deputati per i necessari pareri parlamentari, una misura di interesse è sicuramente quella contenuta nell’articolo 18, che mira a conferire maggiore certezza al rendiconto delle stabili organizzazioni (So) mediante vidimazione con marcatura temporale. Vediamone finalità e risvolti...

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