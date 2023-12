Residenza fiscale, basta anche la presenza in Italia oltre 6 mesi

Lo schema di Dlgs di riforma sulla residenza fiscale prevede che essa possa essere attribuita anche in base a un ulteriore criterio di collegamento del contribuente persona fisica con il territorio dello Stato: la sua presenza ultrasemestrale in Italia, che potrà avere conseguenze di notevole impatto. Nel testo manca invece una parte che individui l’ufficio competente per l’accertamento per contestazioni fiscali al contribuente formalmente non residente.

Quanto alla presenza ultrasemestrale, di fatto...