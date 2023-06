Residenza fiscale delle persone fisiche, chance per le zone svantaggiate di Enrico De Mita









Il disegno di legge delega per la riforma fiscale (AC 1038) prevede che si intervenga con una revisione organica della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche (art. 3).

Si tratta di un’occasione non solo per evitare la doppia imposizione. Il Governo deve favorire una disciplina dell’imposizione delle persone fisiche che tenga conto anche delle peculiarità della residenzialità in Italia ai fini dell’imposizione diretta (art. 2 Tuir) e indiretta.

Si tratta non solo di individuare e distinguere...