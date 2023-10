Ricerca e sviluppo, da gennaio operativo l’albo dei certificatori di Federica Micardi e Giovanni Parente

Un intervento in due mosse sul credito d’imposta ricerca e sviluppo. L’albo dei certificatori prenderà il via a partire da gennaio. Allo stesso tempo il Governo con il decreto Anticipi (articolo 5 del Dl 145/2023) ha deciso di concedere più tempo per il riversamento senza sanzioni e interessi dei bonus relativi agli anni dal 2015 al 2019: con lo slittamento del termine di presentazione della domanda dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 e la conseguente ridefinizione del calendario dei versamenti...