Ricerca e sviluppo, con i controlli sostanziali contestata sempre l’inesistenza

Le Sezioni unite della Cassazione, con le pronunce 34419/2023 e 34452/2023, dopo una ricostruzione storico-normativa della materia anche in relazione all’articolo 13, comma 5 del Dlgs 471/1997, ha stabilito il criterio in base a cui distinguere i crediti inesistenti dai crediti spettanti. Da qui scaturiscono le ricadute ai fini dei termini di decadenza per la rettifica erariale (otto anni dall’utilizzo o cinque dalla dichiarazione), della reazione sanzionatoria anche penale (100% o 30%) e dell’iscrivibilità...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi