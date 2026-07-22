31 luglio

Rimborsi Iva, presentazione del modello Iva TR

Presentazione del modello Iva TR.

Sono tenuti all'adempimento i contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali.

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).

L’utilizzo del credito in compensazione nel Modello F24 è possibile a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione del modello TR.

In data 21 marzo 2025 l'agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello Iva TR e le relative specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.

La richiesta di rimborso va presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate.

Trimestrale

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