31 luglio
Rimborsi Iva, presentazione del modello Iva TR
Presentazione del modello Iva TR.
Sono tenuti all'adempimento i contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali.
Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).
L’utilizzo del credito in compensazione nel Modello F24 è possibile a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione del modello TR.
In data 21 marzo 2025 l'agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello Iva TR e le relative specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
La richiesta di rimborso va presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate.
Trimestrale
L del 15-12-2011, n. 217 - Articolo 8
Agenzia Entrate, PRV del 21-03-2016, n. 42623 - Articolo
Agenzia Entrate, PRV del 28-03-2017, n. 59279 - Articolo
DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 30
DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 38 bis
DPR del 14-10-1999, n. 542 - Articolo 8