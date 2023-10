Riscossione indebita dell’Iva, il contrasto delle norme Ue con il diritto interno va subito sanato di Giorgio Emanuele Degani e Alessandro Simone Samari

Nel caso di incompatibilità tra norma nazionale e direttiva unionale per quanto riguarda la riscossione indebita dell’Iva, il giudice nazionale non può mantenere gli effetti della norma contrastante basando l’impossibilità di restituire l’imposta ai clienti sull’elevato numero di persone interessate o sul fatto che queste persone non dispongano di un sistema contabile che consenta l’identificazione delle prestazioni e del loro valore. Ciò, poiché l’incompatibilità si estende anche al passato, producendo...