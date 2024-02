Risparmio, eccedenza a rimborso

Può essere richiesta a rimborso l’eccedenza di versamento in acconto dell’imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato se l’acquirente del complesso aziendale non svolge quell’attività. Così la risposta a interpello 28/2024 delle Entrate.

Una banca che opera nel credito alle imprese ha acquisito attività e passività di Beta in liquidazione coatta amministrativa, fra cui le eccedenze di versamento in acconto della sostitutiva ex articolo 5 del Dlgs 461/97. Infatti con il Dl 133/13 è stato...