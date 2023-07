Ristrutturazione con norma anti antielusiva di Giulio Andreani e Filippo D'Aquino









Il 19 luglio il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del Dl 69/2023 (“salva infrazioni”). Il testo, in discussione alla Camera, prevede all’articolo 1-bis per gli accordi di ristrutturazione, al fine di assicurare «adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti», l’applicazione dell’omologazione forzosa ai soli accordi di carattere non liquidatorio. Cosa più importante, la norma richiede che il credito complessivo degli altri creditori aderenti sia pari ad almeno un...