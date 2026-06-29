16 luglio

Ritenute su avviamento e contributi degli enti pubblici

Versamento ritenute su avviamento e contributi degli enti pubblici.

Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973 ed enti pubblici).

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:

- compensi per la perdita dell'avviamento commerciale;

- contributi a imprese non in conto capitale;

- contributi e premi erogati dall'UNIRE e premi corrisposti dalla FISE.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1040 - compensi per la perdita dell'avviamento commerciale; 1045 - contributi a imprese non in conto capitale; 1051 - contributi e premi erogati dall'UNIRE e premi corrisposti dalla FISE.

Mensile

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.

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