20 agosto
Ritenute su avviamento e contributi degli enti pubblici
Versamento ritenute su avviamento e contributi degli enti pubblici.
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973 ed enti pubblici).
Per i i sostituti d'imposta scade oggi il termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:
- compensi per la perdita dell'avviamento commerciale;
- contributi a imprese non in conto capitale;
- contributi e premi erogati dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 1040 - compensi per la perdita dell'avviamento commerciale; 1045 - contributi a imprese non in conto capitale; 1051 - contributi e premi erogati dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise.
Mensile
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 28
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 3
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 8
Min. Finanze, RIS del 07-07-1994, prot n. 13-225
Agenzia Entrate, RIS del 08-08-2005, n. 114/E
Min. Finanze, RIS del 08-01-1993, prot n. 8/296
Min. Finanze, RIS del 08-01-1993, prot n. 8/645
Agenzia Entrate, RIS del 17-06-2002, n. 193/E
Agenzia Entrate, RIS del 27-03-2008, n. 108/E
Guida Pratica Fiscale - Imposte Dirette - n. 2A del 07-11-2016, Pag. 297-307 - RITENUTE alla FONTE d'ACCONTO o DEFINITIVE
Agenzia Entrate, RIS del 11-06-2010, n. 51/E
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.