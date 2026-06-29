16 luglio
Ritenute su bonifici ristrutturazioni edilizie e spese per risparmio energetico
Versamento ritenute su bonifici ristrutturazioni edilizie e spese per risparmio energetico.
Sono tenute all'adempimento Banche e Poste Italiane
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 1039 - Ritenuta operata da Banche e poste italiane spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta ai sensi dell'articolo 25 del Dl 78/2010.
Mensile
DL del 31-05-2010, n. 78 - Articolo 25
Agenzia Entrate, PRV del 30-06-2010 - Preambolo
Agenzia Entrate, PRV del 30-06-2010 - Articolo
Agenzia Entrate, RIS del 04-01-2011, n. 3/E
Agenzia Entrate, RIS del 04-01-2011, n. 2/E
Agenzia Entrate, CIR del 28-07-2010, n. 40/E
Agenzia Entrate, RIS del 30-06-2010, n. 65/E
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis
L del 27-12-2006, n. 296 - Articolo 1.229
L del 27-12-1997, n. 449 - Articolo 1
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;
- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.
Sanzione penale:
- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.