16 luglio
Ritenute su dividendi e utili
Versamento ritenute su dividendi e utili
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel trimestre solare precedente relativi a:
- dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento;
- dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires;
- dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;
- dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 1035 - dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento; 1035 - dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires; 1035 - dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; 1036 - dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
N.B. A seguito dell’approvazione del decreto Milleproroghe (Dl 31 dicembre 2025, n. 200), il Dlgs 33/2025 troverà applicazione dal 1° gennaio 2027 quale Testo unico in materia di versamenti e riscossioni; nello specifico, se tutto rimane confermato, il nuovo articolo 55, Dlgs 33/2025 andrà a sostituire l’attuale articolo 27, Dpr 600/1973.
Mensile
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 27
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 3
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 8
DLgs del 21-11-1997, n. 461 - Articolo 1
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14
Agenzia Entrate, CIR del 16-06-2004, n. 26/E
Agenzia Entrate, CIR del 02-11-2005, n. 47/E
Agenzia Entrate, CIR del 18-01-2006, n. 4/E