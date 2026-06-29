16 luglio

Ritenute su dividendi e utili

Versamento ritenute su dividendi e utili

Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel trimestre solare precedente relativi a:

- dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento;

- dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires;

- dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;

- dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 1035 - dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento; 1035 - dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires; 1035 - dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; 1036 - dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

N.B. A seguito dell’approvazione del decreto Milleproroghe (Dl 31 dicembre 2025, n. 200), il Dlgs 33/2025 troverà applicazione dal 1° gennaio 2027 quale Testo unico in materia di versamenti e riscossioni; nello specifico, se tutto rimane confermato, il nuovo articolo 55, Dlgs 33/2025 andrà a sostituire l’attuale articolo 27, Dpr 600/1973.

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