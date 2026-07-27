Ritenute locazioni brevi

Termine ultimo per il versamento delle ritenute operate sui pagamenti delle locazioni brevi avvenuti nel mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24.

NB: Per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo 72 denominato "rappresentante fiscale".

Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4,comma 5, Dl 24 Aprile 2017, n. 50.

La cedolare secca sulle locazioni brevi:

- si applica con l’aliquota del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;

- si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;

- non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 2 immobili nel periodo d’imposta, perché, in tal caso, si ricade nell’esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve (dal 2026, articolo 1, comma 17, Legge 199/2025 – dal 2024 al 2025 il limite di immobili era 4).