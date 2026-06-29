16 luglio
Ritenute locazioni brevi, versamento
Versamento ritenute locazioni brevi.
Sono tenuti all'adempimento i soggetti che fanno intermediazione immobiliare, anche mediante portali online
Termine ultimo per il versamento delle ritenute operate sui pagamenti delle locazioni brevi avvenuti nel mese precedente.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24.
NB: Per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale".
Codice tributo: 1919.
La cedolare secca sulle locazioni brevi:
- si applica con l’aliquota del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
- si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
- non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 2 immobili nel periodo d’imposta, perché, in tal caso, si ricade nell’esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve (dal 2026, articolo 1, comma 17, Legge 199/2025 – dal 2024 al 2025 il limite di immobili era 4).
Mensile
Sanzioni amministrative:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.