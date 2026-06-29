16 luglio
Ritenute su pignoramenti presso terzi
Versamento ritenute su pignoramenti presso terzi.
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973).
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 1049 - ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Mensile
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14
L del 27-12-1997, n. 449 - Articolo 21
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis
Agenzia Entrate, PRV del 03-03-2010 - Preambolo
Agenzia Entrate, PRV del 03-03-2010 - Articolo