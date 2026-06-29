16 luglio

Ritenute su pignoramenti presso terzi

Versamento ritenute su pignoramenti presso terzi.

Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973).

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1049 - ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

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